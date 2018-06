La génération Y, un grand mystère pour beaucoup d'employeurs

Au cours des prochaines décennies, la génération Y jouera un rôle capital dans le monde des entreprises. Mais aujourd'hui, beaucoup d'employeurs ne savent toujours pas clairement comment ils doivent gérer cette main-d'œuvre ambitieuse.

Les chiffres d'une enquête réalisée par acc (l'association professionnelle des agences belges de communication) et Trendwolves, montrent, que la génération Y préfère une structure horizontale des ressources humaines tout en pouvant entrevoir les possibilités d’évolution. En effet, 77% des employés de la génération Y veulent occuper dans un futur plus ou moins proche des fonctions supérieures. Et souvent, leur solution est de changer d'emploi fréquemment ? Les experts tirent la sonnette d'alarme car il est important pour les entreprises de garder les talents et leur permettre de se développer.

Sneakers indispensables, Facebook, Instagram et Snapchat incontournables, séances de brainstorming lors d'une partie de baby-foot : le secteur créatif (agences de publicité, de relations publiques, d'organisation d'événements…) semble l'environnement professionnel idéal pour la génération Y. Mais, même dans ce milieu, "les jeunes de la génération Y quittent trop vite leur entreprise. Au moment où ils commencent à s'épanouir, ils ne voient plus de possibilités d'évolution".