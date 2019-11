La façon dont nous rangeons nos espaces personnels impacte la façon dont les gens interagissent avec nous

Lorsque nous recevons des personnes à dîner, il est primordial de ranger et nettoyer notre espace, pour faire bonne figure. Pourquoi une telle pression? A t-on peur d'être jugé par nos invités?

Nous avons souvent tendance à penser que les personnes désordonnées sont instables et névrotiques. Une équipe de psychologues, chercheurs à l'université du Michigan aux Etats-Unis, a étudié notre perception des personnes bordéliques.

Soigner son espace pour soigner son image?

Une équipe de chercheurs du Michigan s'est posé la question et a étudié la façon dont on percevait les personnes en fonction de leur manière de ranger. L'équipe de chercheurs a décidé de décorer trois bureaux de scientifiques à l'identique, avec des objets similaires tels qu'une casquette de base-ball, une tasse avec des bonbons dedans, une photo de bébé... La seule différence entre les trois bureaux étant le rangement. L'un était "ordonné", l'autre était "un peu en bazar" et le dernier "très désordonné".