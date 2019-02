La discussion est la solution privilégiée par les parents face aux risques liés à internet

Un parent sur deux (49%) juge que le temps passé en ligne par ses enfants est excessif, selon une étude publiée par Google à l'occasion du Safer Internet Day 2019.

Les parents français sont plus inquiets pour la sécurité numérique de leurs enfants (64%) que pour la leur (56%). Il faut dire que les enfants sont 32% à passer plus de 2h par jour sur Internet. Cette proportion est déjà de 12% avant 5 ans et monte jusqu'à 49% chez les 11-17 ans. A noter d'ailleurs que 80% des parents seraient prêts à réduire leur propre temps passé en ligne pour donner l'exemple.

Pour les parents, les principaux problèmes de sécurité en ligne concernent le contact avec des inconnus (pour 79% des sondés), l'exposition à du contenu violent ou inapproprié pour les enfants (69%), le cyberharcèlement (65%) et les escroqueries en ligne (44%).

Pour 64% des parents interrogés, la meilleure action à mener est évidemment de discuter avec ses enfants de tous ces risques.

Sous 5 ans, seuls 39% des parents ont déjà abordé ce type de problèmes avec eux. Cette proportion monte toutefois à 77% lorsqu'ils ont entre 11 et 17 ans.

Ils sont aussi 61% à estimer que limiter le temps passé sur des appareils connectés pourrait également être une bonne solution. Contrôler les applications installées par les enfants (51%) et utiliser des outils de contrôle parental (44%) leur apparaissent aussi comme de bonnes solutions. Au final, seuls 27% estiment qu'interdire toute expérience en ligne sans surveillance est la solution ultime.

Cette étude a été menée en ligne par Vision Critical pour Google, du 9 au 11 janvier 2019, auprès de 1.008 familles représentatives des foyers français avec au moins un enfant de moins de 18 ans.