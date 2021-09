La dépression post-partum toucherait aussi les pères

Souvent associée aux mères, le "baby blues" ne doit pas être confondu avec la dépression post-partum. Si le premier terme désigne une baisse importante de moral qui survient quelques jours après l'accouchement, le second décrit un mal-être psychologique plus profond et prolongé dans le temps, qui nécessite souvent l'aide d'un professionnel de santé. Et la dépression post-partum concerne également les pères.

Une situation amplifiée par un manque d'accompagnement médical de l'avis de 85% des mamans et de 71% des papas. Seules 5% des mères qui ont subi un épisode de dépression expliquent notamment avoir été réellement diagnostiquées par un spécialiste pour une dépression post-partum.

La méconnaissance peut aussi s'expliquer par une réticence à en parler autour d'eux. En effet, pour 60% des parents, le sujet de la dépression post-partum reste tabou en société.

"Le manque d'accompagnement des parents ne les incite pas à en parler, y compris entre eux. Cela peut conduire à des incompréhensions, voire de la souffrance", explique la Dre Jacq.

"Chez les hommes, la dépression post-partum peut par exemple se manifester différemment : certains vont rentrer tard le soir, ne pas passer suffisamment de temps avec leur bébé... Ce phénomène est souvent inconscient car on ne met pas de mots dessus. En revanche, quand on leur explique que leur désinvestissement est en fait un symptôme de la dépression post-partum et non un synonyme de 'mauvais père', on les déculpabilise et on aide les deux parents à mieux affronter la situation."

Pour mieux prévenir la dépression post-partum, la psychiatre insiste sur l'importance d'instaurer des consultations avant et après l'accouchement qui seraient prises en charge par la sécurité sociale. "Cette détection de symptômes précoces devrait concerner aussi bien les pères que les mères", appuie la psychiatre.