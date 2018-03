La création, votre meilleur remède antistress

Petits, nous sommes dénués de préjugés et enclins à un lâcher-prise naturel qui favorise la spontanéité et l'expression, qu'elle soit artistique ou autre. Si vous êtes en manque d'inspiration, voici quelques idées d'activités manuelles que vous pouvez pratiquer pour décompresser et retrouver la sérénité.

Art-thérapie à portée de tous Si vous êtes un artiste, vous pouvez tabler sur les cours de dessin - © Steve Debenport - Getty Images/iStockphoto En plus d'aider à se sentir apaisé, l'activité créative remonte le moral ! Et si tout le monde n'a pas le temps de prendre des cours de théâtre ou des doigts de fées qui savent dessiner, d'autres alternatives sont à la portée de tous (des trucs simples en gros... parce que nous on n'est pas des artistes!). Il suffit de s'appliquer et de choisir ce qui convient à votre disponibilité et votre humeur. Une fois l'oeuvre terminée, on bénéficie en plus du sentiment de satisfaction d'être arrivé au bout de quelque chose.

Le coloriage Même sans être artiste, on y arrive ! (Faut pas dépasser!!) - © GJaved - Getty Images/iStockphoto En quelques mois, les coloriages pour adultes sont devenus la nouvelle panacée antistress. Un peu comme les bonbons, ça fait vite retomber en enfance! Mais ce n'est pas tout. Cette activité manuelle aiderait aussi à la concentration et à la détente. Ce serait une manière ludique de se déconnecter des écrans et d'un zapping permanent.

La danse En couple pendant qu'on cuisine : moment complice, dépense de calories, hormone du bonheur ! - © GeorgeRudy - Getty Images/iStockphoto On n'y pense pas forcément sous cet aspect, mais danser est aussi une activité artistique qui réveille. Que ce soit danser seule dans sa cuisine pour se "lâcher", évoluer en couple pour le plaisir d'accorder son corps avec celui du partenaire, ou encore au milieu d'un groupe en harmonie avec la musique et les autres, c'est l'un des remèdes les plus dynamisants. Une étude a comparé les effets des médicaments antidépresseurs à ceux d'un cours de tango. La danse faisait mieux (et en plus on sociabilise donc c'est top!)

La poterie Ooooh my love, my Darling ! - © YakubovAlim - Getty Images/iStockphoto Accessible à tout âge et quelle que soit votre condition physique, la poterie permet de réveiller son sens créatif tout en se relaxant. Malaxer la terre, voir le tour de potier en action, autant de gestes simples qui libèrent nos émotions et comblent nos sens. Et si en plus on peut avoir Patrick Swayze pour nous aider... on dit oui !

Le jardinage Et avec le beau temps qui revient, c'est encore plus agréable ! - © milanvirijevic - Getty Images Il fait partie des activités qui aident le plus à lutter contre le stress. Que ce soit dans son jardin ou sur son balcon (ou même en serre dans son salon), semer des graines, arroser les plantes, faire des récoltes, customiser des pots et créer des terrariums permettent de faire baisser le stress. Prenez 30 minutes par jour pour jardiner et vous remarquerez déjà une amélioration considérable. Se créer un petit espace zen et voir la nature pousser peut apporter beaucoup de sérénité, surtout lorsqu'on habite en ville. Une activité parfaite pour prendre du temps pour soi et réduire l'agressivité.