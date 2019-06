La corrélation entre dépression et poids chez les adolescents pourrait varier selon le genre

Une nouvelle étude montre que la corrélation entre les symptômes dépressifs et le poids des enfants et adolescents se manifeste de manière différente chez les filles et chez les garçons.

A la préadolescence et l'adolescence, les épisodes dépressifs sont souvent associés au poids et à l'apparence physique en général. Mais selon cette nouvelle étude publiée dans la revue Childhood Obesity, cette association peut prendre une forme différente selon le sexe de l'individu.

Menée par une équipe de chercheurs de l'université des sciences médicales de Téhéran (Iran), l'étude a mesuré l'indice de masse corporelle (IMC) de 25.000 jeunes filles et garçons, puis a analysé la probabilité d'un diagnostic de dépression parmi les sous-groupes de filles et de garçons, divisés en trois groupes en fonction de leur IMC. "Le poids et la taille des participants ont été recueillis uniquement à partir des renseignements fournis par les parents", précisent les scientifiques à l'origine des travaux.

Les garçons souffrant d'insuffisance pondérale étaient davantage prédisposés à la dépression que les garçons de poids normal et en surpoids.

A l'inverse, la probabilité de dépression était plus importante chez les filles à l'IMC élevé.

"Cette variation de symptômes peut être due aux réactions différentes des garçons et des filles face à une dépression majeure. Chez les garçons, l'appétit peut diminuer, alors que les filles peuvent au contraire avoir un appétit accru et prendre du poids. Cela peut s'expliquer par des différences selon le sexe dans les fonctions cérébrales et le changement hormonal, et peut en outre être approfondi par les caractéristiques psychosomatiques de la dépression majeure", suggèrent les auteurs.

Ces derniers estiment toutefois que cette corrélation doit être étudiée dans d'autres régions du monde afin de prendre en compte les différences culturelles propres à chaque pays.