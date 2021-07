La charge mentale professionnelle est plus importante chez les mères

Vous vous sentez stressé lorsque vous êtes au travail, vous y pensez le soir à la maison, voire pendant vos week-ends et parfois jusqu’à en perdre le sommeil ? Votre niveau de charge mentale professionnelle est donc probablement élevé.

Depuis que la dessinatrice française Emma l’a conceptualisée dans son album "Fallait demander !" paru en 2017, le concept de charge mentale n’est plus à présenter. Mais si cette pression psychique quotidienne pèse majoritairement sur les femmes, elle n’épargne pas non plus les employés de bureau, comme le montre la deuxième édition du baromètre sur la charge mentale professionnelle réalisée pour la société Mooncard. Cette année, l’enquête va plus loin et établit un "Indice de la charge mentale professionnelle".

"En 2019, nous avions révélé de premiers résultats alarmants. Mais depuis, le monde évolue (trop) vite et des événements, parfois oppressants, viennent s’inviter dans notre quotidien. Il était important de mesurer à nouveau cette charge mentale professionnelle et ses conséquences, en prenant en compte de nouveaux facteurs", souligne dans un communiqué Tristan Leteurtre, PDG et co-fondateur de Mooncard.