La bienveillance est aussi bonne pour le moral que pour la santé.

"Un mot gentil peut réchauffer jusqu'à trois mois d'hiver." Ce proverbe japonais a-t-il déjà eu plus de sens qu'en cette année 2020 où la population mondiale connait une crise sanitaire d'envergure ? Facile à distiller autour de soi, la bienveillance peut apporter bien plus que vous ne le pensez, tant sur le plan de la santé classique que mentale. Alors pourquoi s'en priver ?

La gentillesse pour lutter contre le stress

La gentillesse aurait des vertus contre les effets négatifs du stress, vous le saviez ? Les études sur le sujet ne datent pas d'hier et elles sont toujours plus nombreuses d'année en année, démontrant l'effet des bonnes actions, de l'empathie et de l'altruisme sur les différents types de stress.

La dernière étude sur le sujet montre un lien entre compassion-altruisme-gentillesse et bien-être.

Pour ce faire, les chercheurs ont réalisé une méta-analyse de 201 études indépendantes regroupant 198.213 participants au total.

Ils ont bel et bien observé que les actes de gentillesse étaient associés à une meilleure santé physique et mentale mais avec quelques disparités en fonction du geste effectué. Les actes de gentillesse dits "aléatoires", comme aider un voisin plus âgé à porter ses courses, étaient tout particulièrement vecteurs de bien-être, davantage que de faire du bénévolat pour un organisme de bienfaisance. Ce qui ne signifie pas que vous devez arrêter ce type d'actions.

"Le comportement prosocial (altruisme, coopération, confiance et compassion) regroupe l'ensemble des ingrédients nécessaires à une société harmonieuse qui fonctionne bien. Cela fait partie de la culture commune de l'humanité, et notre analyse montre que cela contribue également à la santé mentale et physique", souligne Bryant P.H. Hui, professeur assistant de recherche à l'Université de Hong Kong et principal auteur de l'étude.