L'université de Berkeley propose des cours pour devenir adulte

Être adulte est difficile. C’est un constat global dans le monde occidental et pas uniquement aux Etats-Unis.

Combien de jeunes sont sortis des études secondaires en se disant 'ok je sais faire une intégrale, cool. Mais comment on fait la lessive ?'. Cliché, vous direz ? Réaliste, nous répondrons.

L’université de Berkeley s’est également rendu compte du manque d’apprentissage "des choses de la vie" de la part de ses étudiants. Des choses qui paraissent simples pour nos parents mais qui sont encore obscures pour la génération Y. On ne parle pas uniquement de lessive mais de choses parfois plus évoluées comme remplir sa déclaration d’impôts, faire un emprunt à la banque, comprendre le système politique de notre pays, etc… Des connaissances que nos parents ont apprises bien plus jeunes que nous et qui nous paraissent aujourd’hui l’apanage d’un 'vrai adulte'.

On sait peut-être envoyer 12 messages en même temps dans 5 conversations différentes et sur 3 app distinctes, mais on ne sait pas faire tenir une plante plus de 2 semaines.