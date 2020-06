L'isolement social pourrait produire un effet durable sur la santé mentale des enfants et des adolescents.

Après cette longue période de confinement, les experts en santé mentale ont été nombreux à tirer la sonnette d’alarme sur les effets psychiques négatifs à long terme provoqués par la crise sanitaire. Mais qu’en est-il des enfants et des adolescents ?

Une méta-analyse réalisée par des chercheurs anglais de l’université de Bath a passé en revue plus de 80 études publiées entre le 1er janvier 1946 et le 29 mars 2020, afin d’évaluer l’impact de l’isolement social sur la santé mentale des jeunes âgés de 4 à 21 ans. Elle a été publiée le 1er juin dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.