L'influence du travail sur le bonheur est trois fois plus importante chez les indépendants que chez les fonctionnaires

Des résultats précédents avaient révélé que les Belges à faibles revenus sont en moyenne moins satisfaits de leur vie, que les seniors belges sont aujourd’hui en moyenne plus heureux que la Génération Y, et que plus de la moitié des jeunes belges de moins de 34 ans se sentent souvent seuls , ce qui a un impact négatif sur leur bonheur.

Le travail a un lien étroit avec notre bonheur , c’est ce qui ressort aussi du constat selon lequel les demandeurs d’emploi et les malades de longue durée sont manifestement beaucoup moins heureux que les employés et les indépendants. Ce groupe évalue sa satisfaction de vie générale à, en moyenne, seulement 4.9 sur 10.

Les demandeurs d’emploi et les malades de longue durée sont les plus malheureux. Chez les indépendants, la satisfaction au travail détermine 32 % du niveau de satisfaction de vie en général, tandis que chez les fonctionnaires, elle n’en détermine que 9 %.

Pour les indépendants, la satisfaction au travail détermine 32 % du bonheur total

Si un indépendant ne rencontre aucune difficulté dans son travail, la satisfaction qu’il en retire aura un impact positif plus important sur son bonheur que chez les employés, les ouvriers et les fonctionnaires. Mais l’inverse est également vrai. Si les choses se passent mal professionnellement, l’impact négatif sur le bonheur des indépendants pèsera plus lourd.

Chez les indépendants, le travail détermine 32 % de la satisfaction de vie générale. Cette part est de 19,8 % chez les employés, 13,9 % chez les ouvriers et 9,4 % chez les fonctionnaires.

Le professeur Lieven Annemans explique : "Quand on sait qu’environ 30 % à 50 % de notre bonheur s’expliquent par des facteurs génétiques et qu’il reste environ 60 % pour tous les autres facteurs, nous pouvons affirmer qu’une part de 32 % dans notre bonheur, c’est relativement élevé. La bonne nouvelle, c’est que notre bonheur est déterminé par différents facteurs. On peut donc trouver un équilibre en tenant compte des autres facteurs qui l’influencent, comme par exemple les relations sociales et la santé."