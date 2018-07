L'importance de nos souvenirs

Les êtres humains sont faits de souvenirs qui les déterminent et les construisent, qui retracent les racines et dessinent le devenir. Capricieux, ils nous amènent à un moment du passé : une voix, une odeur, un son, une époque marquée par la tristesse ou la joie!

Inviter les souvenirs à l'âge adulte

À l'âge adulte, les souvenirs ont d'ailleurs une place déterminante dans les relations familiales. Avec ses enfants, bien sûr, mais aussi avec ses frères et sœurs. Il y a les souvenirs partagés par tous, qui ont valeur d'objectivité familiale et servent de référence à tous les membres de la famille, et les autres souvenirs, plus intimes, propres à chaque individu. Chaque enfant a son histoire personnelle et enregistre ce qui se passe en fonction de sa sensibilité, de sa position dans la fratrie. Une sœur peut ainsi se souvenir d'un lien fort avec sa mère et une autre d'avoir eu une mère absente.