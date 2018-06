Aujourd'hui, on ne bosse plus seulement pour gagner sa vie, mais surtout pour trouver un sens à ce que l'on fait. On veut trouver une activité qui nous fasse vibrer. On veut pouvoir se lever le matin avec enthousiasme et avec l'envie d'apporter une contribution au monde. Et c'est là que l'Ikigai peut se montrer intéressant. Une philosophie qui permet de trouver la raison d'être et la joie de vivre.

Au carrefour de vos intérêts, se trouve votre Ikigai Iki, en japonais, signifie "la vie". Gaï, signifie littéralement "la réalisation de ce que l'on attend, de ce que l'on espère". Vivre en accord avec son Ikigai, c'est donc réaliser ce que l'on attend de la vie. Plus communément, on traduit l'Ikigai par notre "raison d'être". Ceci consiste à trouver un équilibre entre ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pourriez être payé.

L'ikigai, le bonheur selon les japonais - © marekuliasz - Getty Images/iStockphoto

Vivre en accord avec sa raison d'être La méthode Ikigai est originaire de l'île d'Okinawa. D'ailleurs, on dit que c'est le lieu où habite la plus grande population de personnes vivant plus de cent ans. Logiquement, on pourrait en déduire que cette méthode a quelque chose à voir avec la longévité. L'Ikigai leur permet de déterminer leurs objectifs de vie, c'est-à-dire, " pourquoi " ils se lèvent chaque matin. En plus d'attribuer le record de longévité à leur hygiène de vie saine, les Japonais y associent une forte corrélation avec leur Ikigai. Selon eux, vivre en accord avec sa raison d'être, permet de vivre zen et épanoui. Et c'est cette joie de vivre qui serait en grande partie responsable de leur bonne santé.

L'art de l'introspection D'après les Japonais, tout le monde possède un ikigai. Certains l'ont trouvé et en sont conscients, d'autres le portent en eux, mais le cherchent encore. Le concept de cette philosophie sous-tend cette idée de l'importance de regarder en soi pour découvrir son ikigai: un talent particulier ou un plaisir qui donne sens à vos journées pour donner le meilleur de vous-même. L'ikigai, ça peut être une grande passion entourant un sujet précis, exceller dans quelque chose en particulier, ou encore il peut se manifester à travers des choses simples qui nous plaisent, dans l'attention donnée à l'instant qui passe.

L'ikigai, le bonheur selon les japonais - © Shin - Getty Images/iStockphoto