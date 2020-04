L'exercice doperait le bien-être mental des femmes à la ménopause.

Des chercheurs finlandais ont montré que l'activité physique semblait booster le bien-être des femmes avant et après la ménopause et pourrait même réduire les symptômes de dépression chez celles qui sont post-ménopausées.

La pré-ménopause démarre entre cinq et dix ans avant la ménopause, la périménopause est la phase avant les dernières menstruations et la post-ménopause est la phase après les dernières menstruations.

Une nouvelle étude, menée par une équipe de l'Université de Jyväskylä et de l'Hôpital Central de Finlande, a suivi 1.098 femmes âgées de 47 à 55 ans et leur ont demandé de rapporter leur niveau de bien-être mental et leurs niveaux d'activité physique.

Moins de symptômes dépressifs

"La ménopause n'est pas reliée à un bien-être mental positif.", a souligné l'étudiant en doctorat Dmitriy Bondarev. "Mais les femmes physiquement actives affichaient moins de symptômes dépressifs et des scores plus élevés d'affectivité positive et étaient plus satisfaites par la vie en comparaison avec les femmes inactives", a-t-il ajouté.

"Le fait d'être active physiquement pendant la transition vers la ménopause pourrait aider à supporter l'influence négative de la ménopause sur la symptomatologie dépressive et épargner le bien-être mental."

Bien qu'il soit bien connu que la ménopause ait un effet sur le bien-être physique des femmes, les effets sur le bien-être mental sont moins connus. L'équipe scientifique a précisé que leurs conclusions laissent penser que peu importe la phase de ménopause dans laquelle se trouvent les femmes, l'activité physique est bonne pour leur moral.