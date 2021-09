L'espace de travail, un critère essentiel pour booster la productivité des employés

Plus

Avis aux employeurs ! Améliorer l'espace de travail de vos collaborateurs pourrait contribuer à doper leur productivité et ce, jusqu'à 50%, révèle une nouvelle étude. Qu'ils soient en télétravail ou au bureau, les employés européens prêtent une grande attention à l'espace dans lequel ils œuvrent au quotidien, que ce soit en termes d'équipements, de sécurité ou d'ergonomie.

Un employé bien installé est un employé efficace

Pandémie mondiale oblige, les modes de travail ont considérablement évolué ces derniers mois pour aboutir à un modèle hybride combinant télétravail et présentiel. Et peu importe le modèle choisi par les employeurs et/ou employés, il semblerait que l'espace de travail soit déterminant en termes de bien-être et de productivité pour les travailleurs. Une récente étude révèle que plus de neuf employés européens sur dix (91%) estiment que la satisfaction à l'égard de leur espace de travail est importante à leurs yeux. Réalisée auprès de plus de 6.000 employés de bureau dans plusieurs pays d'Europe, cette étude met en évidence l'importance accordée par les travailleurs à leur espace de travail, que ce soit à la maison ou en présentiel. D'ailleurs, 90% des sondés déclarent que la satisfaction ressentie à l'égard de leur espace de travail améliore leur productivité de plus de 25%. Pour près de trois personnes interrogées sur dix (27%), cela booste même leur productivité jusqu'à 50%.

Air sain, ergonomie, bureautique : des investissements "nécessaires"

Cette satisfaction repose sur plusieurs critères : un environnement propre, sain et sécurisé. Des facteurs qui joueraient un rôle important sur la productivité des employés. L'étude révèle par exemple, que huit employés européens sur dix considèrent qu'il est important que l'employeur investisse dans des solutions pour assainir l'air. Un facteur qui contribuerait à doper leur productivité et qui apparait sans doute encore plus essentiel depuis le début de la crise sanitaire. Les sondés prêtent également attention à leur posture et à leur installation dans l'espace de travail. A ce titre, plus de huit personnes interrogées sur dix (83%) attendent un "bon environnement ergonomique", c'est-à-dire un bureau avec une chaise mais aussi un écran à hauteur des yeux. Un atout primordial pour ne pas compromettre leur journée de dur labeur. La sécurité n'est pas en reste puisque deux tiers des sondés estiment qu'il est important de pouvoir disposer de documents confidentiels ou sensibles en toute sécurité.

Un bureau bien rangé : pas si accessoire !