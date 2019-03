L'elopement, la nouvelle tendance mariage

Si l'on n'est pas un petit peu organisé, les préparatifs du mariage peuvent vite devenir un enfer. Entre la réservation de la salle, les robes des demoiselles d'honneur, le repas, les invitations, la déco, AAAAAH on n'en peut plus!

Peu d'organisation et moins cher

Eloper vient à la base de l'anglais et veut dire s'enfuir de manière romantique. On utilisait cette expression pour décrire les couples dont les familles n'étaient pas enchantées par l'union et qui s'enfuyaient pour se marier en secret.

On ne se la joue par toujours Roméo et Juliette et, même si l'entourage approuve la relation, parfois on n'a juste pas envie de passer la journée avec la tante Clotilde et le cousin Jean-Paul, on n'a pas envie de passer des mois à tout préparer, de stresser des jours et des heures sur tout ce qui pourra mal se passer le Jour J.

On n'a pas envie non plus de dépenser des sommes folles pour un lieu incroyable qui doit pouvoir faire tenir les 107 personnes qu'on a dû inviter par devoir plus que par envie ou pour le traiteur qui coûte les yeux de la tête. Ni de devoir passer SA journée à dire bonjour à tout le monde, à faire des ronds-de-jambes à tous pour ne pas créer de vexation qu'on paiera au repas de Noël prochain.