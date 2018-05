L'égoïsme dans le couple

Nous sommes tous susceptibles d'être ou de devenir égoïstes à un moment donné de notre vie, surtout quand nous voulons quelque chose à tout prix. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il doit y avoir des principes d'équivalence qui assurent l'harmonie dans les relations amoureuses. Toutefois, certaines théories tendent à valoriser l'égoïsme, souvent diabolisé, mais dans une forme positive qui, partagée à juste dose, nourrit l'entité couple. Elles fournissent des pistes pour se recentrer sur soi, apaiser les conflits et être plus heureux en amour.

L'égoïsme dévastateur D'une façon générale, l'égoïsme est à l'origine d'un grand nombre de problèmes qui peuvent se poser dans une relation. Une personne égoïste pense à elle en premier lieu et ignore les besoins des autres, trop occupée à ne voir que son propre ego. Il n'est donc pas facile de vivre avec une personne égocentrique. Elle exige constamment les compliments et le soutien des autres. Néanmoins, elle n'est pas disposée à donner quoi que ce soit en retour. Or le vrai amour est un amour désintéressé, qui se donne à l'autre sans qu'on attende de lui qu'il nous le rende.

Il n'est pas facile de vivre avec une personne égocentrique - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto

Et s'il y avait une forme positive d'égoïsme ? Dans la plupart des couples, chacun fait des compromis et des sacrifices pour satisfaire les demandes de l'autre. Selon une étude, ce comportement entraînerait des frustrations et des contrariétés. D'après les chercheurs américains qui se sont penchés sur le sujet, le secret de la longévité d'un couple serait tout simplement l'égoïsme. Une théorie plutôt en contradiction avec les principes mêmes de la vie à deux, selon lesquels il faut davantage se préoccuper des besoins de son partenaire. Pour les chercheurs, effectuer des tâches contraignantes juste pour faire plaisir à l'autre serait nocif pour le couple. En effet, la frustration remplace petit à petit les sentiments amoureux et la rupture pointe plus facilement le bout de son nez.

Pour les chercheurs, effectuer des tâches contraignantes juste pour faire plaisir à l'autre serait nocif pour le couple - © PeopleImages - Getty Images

Les compromis et les sacrifices Les hommes et les femmes qui sont prêts à se sacrifier en effectuant des tâches habituellement accomplies par leur moitié sont souvent considérés comme des partenaires idéaux. Si petits soient-ils, ces sacrifices ont des conséquences importantes sur la vie de couple. Si la personne qui les réalise est de bonne humeur, elle se sent plus proche de son partenaire et plus engagée dans sa relation. En revanche, si elle est stressée, elle n'en tire aucun bénéfice. Pire, cela dégrade encore plus son humeur et la rend plus à même de se disputer avec sa moitié. Penser à soi et à son moral est donc primordial.

Si la personne qui réalise des sacrifices est de bonne humeur, elle se sent plus proche de son partenaire et plus engagée dans sa relation - © DGLimages - Getty Images/iStockphoto

Comment cultiver cet égoïsme partagé ? Cela demande de revoir quelques schémas de pensée et de suivre une nouvelle gymnastique d'esprit au quotidien et apaiser les conflits. Par exemple, bannir la loi du "tout ou rien". En effet, il suffit d'une attente non satisfaite ou d'un sujet conflictuel pour que le raisonnement simpliste du "tout ou rien" revienne comme un leitmotiv. Un réflexe toxique qui ferme toute discussion car on pense souvent qu'il faut que tout soit parfait, sinon c'est nul, alors que c'est faux. Les spécialistes invitent à reconsidérer le "nul" sous un angle positif, qui pousse le couple à réussir à se parler. Un autre facteur important est relatif aux sacrifices. Ces derniers sont réalisés dans le but de montrer de la gentillesse et de l'empathie à son partenaire. Cependant, ils n'ont pas les effets escomptés. En effet, celui qui en bénéficie n'a pas une meilleure opinion de son compagnon malgré la bonne action. La plupart du temps, c'est tout simplement parce qu'il n'est même pas au courant. D'où l'importance de la communication dans un ménage. De même, les chercheurs insistent sur le fait que les deux parties du couple doivent discuter et se répartir les tâches en fonction de l'humeur de chacun.