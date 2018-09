"L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique": le coup de gueule du réalisateur Jacques Audiard en pleine Mostra de Venise

Vingt et un films sélectionnés au Festival de Venise. Mais un seul réalisé par une femme. Une sélection déséquilibrée, que le réalisateur français Jacques Audiard a vilipendée pour qu’enfin, les choses changent dans le cinéma.



Vingt. C'est le nombre de films réalisés par des hommes sélectionnés dans le cadre de la Mostra de Venise. Parmi eux, Jacques Audiard avec son nouveau film "Les Frères Sisters". Le long métrage était présenté ce week-end et le cinéaste a saisi l'occasion, lors de la traditionnelle conférence de presse suivant la projection, pour pousser un coup de gueule. Il a déploré la forte inégalité entre les hommes et les femmes dans la sélection du festival et plus largement, dans le mode de sélection. Hormis la réalisatrice Jennifer Kent, présente avec "The Nightingale", aucune autre réalisatrice n'a été retenue pour concourir en compétition au festival vénitien. Une situation qui ne date pas d’aujourd’hui. "Cela fait à peu près vingt-cinq ans que mes films sont dans les festivals, je n’ai pas vu de femme à la tête des festivals", a-t-il constaté.



"Une affaire d’égalité et de justice"

Autre problème selon Audiard: ce sont souvent les mêmes têtes, les mêmes hommes à des postes différents, évoluant… Mais étant toujours là. "Arrêtons de réfléchir à des choses comme le sexe des films, ça n’a pas de sens (…). Interrogeons-nous sur des choses simples", explique le cinéaste. Pour le réalisateur de "Un prophète", il s’agit "d’une affaire d’égalité et de justice". "L’égalité, ça se compte. La justice, ça s’applique."