L'effet confinement se fait encore sentir chez les personnes sujettes au stress.

Chez les personnes de nature anxieuse, l'épidémie et le confinement subis ces derniers mois ont provoqué des effets à long terme sur leur santé mentale. Troubles du sommeil, stress accru... Selon une étude réalisée par l'Ecole thermale du stress de Saujon (Nouvelle-Aquitaine) sur plus de 5000 patients, 51% des personnes interrogées ressentent encore des effets négatifs sur leur santé psychique.

Des conséquences à long terme sur la santé mentale

Au cours de la première phase, le pourcentage de personnes affectées psychologiquement par l'épidémie de Covid-19 s'élevait à 60%, contre 51% fin juin. Les signes évoqués début juin par les patients correspondent à de l'anxiété, qui peut se manifester par des troubles du sommeil (52%), un stress accru (51%), une fatigue extrême (43%), des crises d'angoisse (35%) et/ou une phobie sociale (19%).

Bien que l'étude montre que ces signes se sont estompés en l'espace d'un mois, ces signes doivent alerter car ils peuvent aboutir à une dépression s'ils gagnent en intensité.

"Chacun doit rester vigilant et avoir conscience que cette phase encore récente et qui plus est, non solidement résolue, risque de continuer à déstabiliser, pour un moment, un grand nombre d'entre nous. On peut craindre, dans les prochains mois, la survenue de nombreux cas de psychotraumatisme", prévient Olivier Dubois, médecin psychiatre et Directeur des Thermes de Saujon.