L'École dynamique, un lieu où les élèves décident ce qu'ils apprennent

Une école sans livres ni professeurs? C’est l’École dynamique. Immersion.



"Ici, en fait, c’est comme une récré géante où tu peux faire plein de choses." Comme Maé, ils sont plusieurs à faire partie de l’École dynamique, une école sans cahiers, classes, ni professeurs. Là-bas, les élèves de 5 à 18 ans peuvent lire, jouer aux jeux vidéos, faire de la musique mais aussi se défouler physiquement dans une salle prévue spécialement pour courir, sauter, crier et faire des saltos.

Cette méthode d’éducation semble convaincre les parents. "Pour se rassurer, on a besoin que les enfants soient assis et qu’ils écoutent les adultes. Et moi, je suis persuadée que ça devrait être le contraire", explique la mère de la petite Maé.

"Construire des relations"

Mais pourquoi une école aussi "libre"? "Notre manière de voir l’éducation, c’est réellement dans la construction des relations", répond le directeur, Ramïn Farhangi. Il évoque par exemple ces cas où des enfants de l’Ecole ont appris à lire, seuls: "C’est vraiment par tâtonnements successifs, comme un bébé qui apprend à parler".

Ramïn Farhangi voit cette école comme le contrepied de la société, qui aurait du mal à accepter l’absence de résultats immédiats. Il pense que ce projet permet de construire des êtres humains qui sont "vraiment ancrés dans une autonomie, dans le corps, dans leur âme et dans ce qu’ils ont vraiment envie de faire dans leur vie".