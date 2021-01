L'astrologie, nouvel opium des Millennials déboussolés.

"Cela me fait quelque chose de le dire mais oui, j'ai du mal à m'en passer. C'est comme prendre mon café, c'est devenu incontournable. Encore plus compte tenu de la période...", explique la jeune femme de 29 ans, cadre dans une banque.

Un petit plaisir coupable qui n'engage à rien pour les uns, une obsession pour les autres : l'astrologie connait un regain d'engouement auprès des Millennials - surtout les femmes -, qui y voient une boussole pour les guider dans un monde de plus en plus incertain.

Pour Sophia Maktouche, analyste dans la finance : "Cela me fait du bien et puis, les prédictions sont loin d'être farfelues. J'ai pris l'habitude de me renseigner sur les signes astrologiques de mes collègues, ça m'aide à mieux les comprendre", assure-t-elle.

"On est face à une génération qui est beaucoup plus stressée que ses aînés. Cette anxiété sur l'incertitude du monde, donc sur leur avenir , pousse certains d'entre eux à chercher d'autres outils pour décompresser et s'en sortir", complète la sociologue des croyances, Romy Sauvayre.

Le "vernis scientifique" rassure

Comment, en 20 ans, l'astrologie est-elle devenue un phénomène culturel globalement accepté ? Pour Romy Sauvayre, l'explication tient en partie à la mue opérée par cette industrie. "On n'est plus du tout sur la voyante et sa boule de cristal mais sur un produit bien vendu et très léché."

Exit "Madame Soleil", place aujourd'hui aux applications truffées de "data" et de cartes de l'univers. Comme Co-Star (1,6 million d'abonnés sur Instagram), qui promet des prédictions basées sur des cartes de la Nasa.

"Les cartes utilisées sont factuelles car basées sur des observations du ciel mais la carte en elle-même ne dit rien. Les interprétations qui en sont tirées ne sont basées sur rien. C'est du vent !", s'insurge l'astrophysicien Philippe Zarka, co-auteur du livre "L'astrologie est-elle une imposture ?".

"On se sert de la science pour donner une caution intellectuelle à quelque chose qui n'en a pas. Et dans un second temps, on va disqualifier la science en affirmant qu'elle n'a pas toutes les réponses", résume Romy Sauvayre.