L'ADN pourrait être responsable de votre bonheur en couple !

Une psychologue de l'université de l'Arkansas s'est intéressée à la potentielle corrélation entre la variation d'un gène spécifique et les niveaux de confiance, de pardon et de satisfaction du mariage. Des travaux qui résultent d'une récente trouvaille : une variation appelée "CC" dans le gène CD38 serait associée à des niveaux accrus de gratitude.

Un variant génétique favoriserait la propension à la gratitude

Pour les besoins de cette étude, les chercheurs ont étudié 142 jeunes mariés, soit 71 couples. L'ADN des jeunes mariés a été recueilli trois mois après leur mariage tandis qu'ils ont été conviés à compléter une enquête au même moment, puis tous les quatre mois pendant trois ans. A l'issue de ces travaux, les chercheurs ont simplement comparé les résultats des enquêtes avec les variations CD38.

Les personnes avec la variante CC spécifique ont signalé des niveaux plus élevés de perceptions jugées bénéfiques pour des relations fructueuses, en particulier la confiance.

"Les individus CC se sont sentis plus reconnaissants envers leur partenaire, ont signalé une plus grande confiance en leur partenaire, étaient plus indulgents envers leur partenaire et étaient plus satisfaits de leur mariage", affirment les chercheurs.