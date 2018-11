'Jouez malin' : pour une pratique de jeu saine et responsable

Plus de 60 % des parents belges aimeraient être davantage informés sur les jeux joués par leurs enfants. La plupart des parents belges ayant des enfants âgés de 8 à 16 ans sont très attentifs au comportement de jeu de leurs enfants. Cependant, 62 % d’entre eux souhaiteraient avoir davantage d’informations concernant les jeux vidéo auxquels leurs enfants jouent. Ce sont les chiffres qui ressortent d’une étude menée par la Belgian Entertainment Association (BEA), la fédération du secteur des jeux vidéo en Belgique. Selon l’étude, un peu moins d’un parent sur quatre utilise aujourd’hui les outils de contrôle parental pourtant mis à leur disposition sur toutes les plateformes. Afin d’aider les parents à favoriser une pratique de jeu saine et responsable auprès des plus jeunes, la Belgian Entertainment Association lance la campagne www.jouezmalin.be, avec le soutien du ministre de l’Agenda numérique,Alexander De Croo, et du ministre flamand de la Culture, des Médias et de la Jeunesse, Sven Gatz.

Les jeux font partie intégrante de la vie de nos enfants Les enfants jouent en moyenne 5 heures par semaine et seulement 20 % d’entre eux déclarent jouer plus de 7 heures par semaine. Plus de 8 parents sur 10 (84,9 %) indiquent que leurs enfants jouent parfois à des jeux sur leur propre smartphone. Les enfants jouent souvent à des jeux tels que Candy Crush, mais Super Mario Bros et Fortnite restent également très populaires. Alexander De Croo, ministre de l’Agenda numérique : " La technologie numérique transforme notre société et l’environnement de jeu de nos enfants à un rythme effréné. L’enquête démontre qu’il n’est pas toujours facile pour les parents de suivre de près toutes ces évolutions. Toutefois, il est extrêmement important que les parents acquièrent les compétences numériques nécessaires pour permettre à leurs enfants de jouer de manière saine et responsable. "

La plupart des parents aimeraient être mieux informés quant au comportement de jeu de leurs enfants. Les parents de garçons qui jouent aux jeux vidéo semblent être mieux informés que les parents de filles. 67% des parents ayant un ou plusieurs garçons déclarent être conscients du comportement de jeu adopté par leurs enfants, tandis que ce pourcentage n’atteint que 58 % chez les parents qui ont une ou plusieurs filles jouant aux jeux vidéo. Elke Boudry, attachée de presse du Centre flamand de la connaissance Mediawijs : "En discutant avec leurs enfants de leurs jeux et comportement de jeu, les parents peuvent directement instaurer des règles adéquates. De cette manière, ils mettent fin à leurs préoccupations et garantissent des loisirs sains à leurs enfants. De plus, les classifications par âge instaurées par PEGI (Pan European Game Information) et les outils de contrôle parental peuvent être des dispositifs très utiles, à condition que les enfants et les parents en parlent au préalable. Plus un parent en sait à propos des jeux, plus les règles seront instaurées de manière efficace."

