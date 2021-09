Jeunes travailleurs : 3 conseils pour booster sa confiance en soi

Jeunes et moins jeunes travailleurs, à tous ceux qui n’ont pas confiance en eux au travail, doutent de leur capacité et n’osent pas prendre initiatives, la coach et formatrice Hélène Feuillat vous livre 3 conseils. Hélène Feuillat est coach et formatrice en entreprise depuis plus de 10 ans en Belgique. Elle vient de lancer en avril la formation digitale " With Greater Impact " dans laquelle elle donne les clefs pour trouver sa place au milieu du monde du travail, qu’elle n’hésite pas à nommer de jungle. Nous avons discuté avec elle et elle nous a donné 3 conseils pour respirer un bon coup et partir sur de bonnes bases au travail.

1. Comprendre le contexte

On ne peut pas toujours avoir confiance en soi, le manque de confiance apparaît dans certaines situations et pas à tous les niveaux de votre travail. Il faut identifier les moments où l’on n’a pas confiance en soi (que ce soit en réunion devant des gens, au briefing où on assigne les tâches ou lance les idées, etc.). Le problème de la confiance en soi est souvent que l’on a une vision (tronquée) de ce que l’on est capable ou pas de faire. Si l’on se retrouve dans une situation où l’on a l’impression de ne pas savoir, on perd confiance. Dans d’autres circonstances, on ne se pose même pas de questions et on fonce. Identifier les moments où vous avez l’impression que vous n’êtes pas capable de remplir une tâche.

2. Relativiser la situation

Une fois que l’on a identifié les situations et les sources de manque de confiance, il faut reculer un petit peu, prendre un bon souffle et relativiser. On n’attend pas de vous d’avoir la même capacité qu’une personne dans l’entreprise depuis 10 ans. Il est essentiel de ne pas confondre ce que l’on croit que l’on attend de nous et les réelles attentes. On a tendance à penser que l’autre attend la perfection, la connaissance immédiate et la réalisation nette. Pour éviter cette confusion et ces suppositions (souvent erronées), il vous faudra poser des questions à votre boss pour savoir ce que l’on attend clairement de vous. De cette manière vous vous rendrez compte que votre supérieur hiérarchique a conscience que vous êtes nouveau sur le marché du travail et n’avez probablement pas les mêmes réflexes qu’un ancien.

3. Demander du feedback