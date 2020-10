Instagram met à jour sa politique sur la nudité après la campagne d'une mannequin grande taille

Des règles de modération jugées discriminantes

La plateforme est régulièrement taxée de pudibonderie, et surtout de manque d'objectivité, dans l'application de ses règles sur la nudité puisque, tout en interdisant la nudité, les photos dévoilant le plus de peau sont les plus boostées par l'algorithme.

Celles-ci interdisent notamment les "gros plans sur des fesses complètement exposées" et les "mamelons de femmes découverts" mais dans plusieurs cas, la modération a supprimé des photos de femmes nues montrant leurs formes et leurs bourrelets ou couvrant leurs seins.

Ces règles avaient été dénoncées dans une campagne menée notamment par la mannequin grande taille britannique Nyome Nicholas-Williams, qui promeut une mode inclusive.