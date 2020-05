Insomnie, dépression : une étude liste les possibles séquelles sur la santé mentale des patients Covid-19.

Afin d'appréhender les effets longue durée chez les patients touchés par le Covid-19, des chercheurs américains ont passé en revue les symptômes chez les personnes atteintes d'autres formes sévères de coronavirus, notamment le SRARS et le MERS.

Cette méta-analyse, publiée dans la revue The Lancet Psychiatry, repose sur 65 études et 7 pré-publications et compile les conséquences psychiatriques observées chez plus de 3.550 patients hospitalisés pour le SRAS (2002), le MERS (2012) et le Covid-19. L'étude a porté uniquement sur les cas graves traités à l'hôpital et ne s'applique donc pas aux cas plus légers ou asymptomatiques.