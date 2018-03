Infidélité : 7 indices qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille

Lying businessman holding fingers crossed behind his back - © stevanovicigor - Getty Images/iStockphoto

S'il y a bien une chose que l'on redoute dans un couple, c'est l'adultère, que les sentiments, le corps de l'être aimé puisse atterri ailleurs qu'au creux de nos bras. Si le doute s'empare de vous, voici quelques signes qui pourraient vous alerter d'une éventuelle incartade. Il faut cependant tenir en compte que votre définition de l'infidélité diffère peut-être de celle de votre partenaire, et qu'il y en a autant qu'il y a de couples sur terre, voire d'individus. Le mieux serait peut-être d'aborder la question au début de votre relation, de définir ensemble où sont les limites, ce qu'il ne faut pas enfreindre. Si vous sentez que votre partenaire a peut-être outrepassé vos accords, ces petits indices pourraient vous pousser à lui demander quelques explications. Attention à ne pas verser dans la paranoïa non plus. Certes, ces signes peuvent vous mettre sur la piste de l'adultère, mais ne constituent en rien une ou des preuves solides (sauf le dernier point).

1. Absence de désir sexuel Ce qui peut être un problème passager dans certains cas peut aussi devenir un signe assez solide de désamour, et parfois même d'adultère. Si votre compagne et vous aviez des rapports sexuels normaux, même peu fréquents, et que du jour au lendemain ils sont absents du planning hebdomadaire, mensuel, semestriel... ou s'interrompent en plein milieu, sans raison, ça n'augure pas de bonnes choses. Si on ajoute à cela le fait que son regard ne pétille plus en vous regardant, que les tendres baisers dans le cou ne sont plus qu'un agréable souvenir, que les gestes d'affections sont automatiques, on ne peut que vous conseiller d'ouvrir le débat avec votre amoureux/se.

2. "Boulot-boulot" L'heure du retour à la maison est de plus en plus tardive, et l'heure du départ plus matinale; des coups de fil "super urgents" sont passés à l'extérieur quand vous êtes en train de donner le bain au petit dernier, des voyages à Paris s'intercalent d'agenda... tous ces changements d'un coup, ça fait quand-même beaucoup, d'autant plus que votre partenaire n'a reçu aucune promotion.

3. Son téléphone ne le/la quitte plus Alors qu'avant son téléphone chargeait tranquilou à côté du vôtre ou sur la petite commode du salon, cela ne se fait maintenant plus qu'au bureau ou en voiture. Que ce soit pour aller aux toilettes ou pour aller à la boulangerie, son portable ne le/la quitte plus, "au cas où on l'appellerait pour une baguette supplémentaire"... Et si vous lui demandez s'il/elle a vraiment besoin de lire son fil d'actu Facebook sur le pot, il/elle s'énerve, se rebiffe. Pas bon tout ça.

4. "J'arrive dans 5 minutes..." Alors qu'avant, vous n'envisagiez pas une seule seconde d'aller vous coucher à des heures différentes, maintenant votre moitié traîne un peu plus longtemps en bas, ou monte se coucher plus tôt avec son téléphone ou la tablette "pour regarder un truc sur le net". Même si ce n'est pas une preuve irréfutable, c'est quand-même mauvais signe.

5. Changement de mot de passe Tiens, vous ne savez plus déverrouiller son téléphone pour aller chercher le numéro de la gardienne ou de votre belle-mère ? Bizarre... le mot de passe a changé. Et... ah, celui de sa tablette aussi. Ok, on cherche clairement à ce que plus personne d'autre que votre partenaire ne puisse accéder à ses données. On lui demande pourquoi ?

6. Ce nouveau meilleur ami/collègue Du jour au lendemain, il ou elle se met à parler sans cesse de ce nouvel ami, de cette nouvelle collègue, qui rend ses journées tellement plus belles au boulot ou plus faciles à vivre. Delphine par-ci, Romain par-là... D'après ce qu'on peut lire sur le sentiment amoureux sur le web, les gens ont tendance à placer le nouvel être aimé partout dans leurs conversations, sans s'en rendre compte. Même si une amitié n'est jamais à exclure, même entre homme et femme, méfiez-vous de l'importance que prennent ces personnes.