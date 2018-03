Image du corps : mieux vaut éviter les publications de ses amis sportifs sur les réseaux sociaux

Consulter en masse les photos ou vidéos de ses amis publiant leurs activités sportives sur les réseaux sociaux peut conduire à une mauvaise image de son propre corps, prévient une nouvelle étude américaine publiée récemment.

Les publications de ces amis affichant leurs activités sportives via des photos ou vidéos sur les réseaux sociaux peut générer une anxiété au niveau de son propre poids par effet de comparaison, indique une étude qui s'est intéressée à ce phénomène psychologique auprès de 232 individus connectés à leur réseau social préféré.

Plus les personnes qui postent ces informations nous ressemblent, plus le processus d'identification est fort, a trouvé l'étude.

Les activités physiques recensées par les participants concernaient aussi bien la randonnée, la marche à pied, la gymnastique ou des entraînements en salle de sport.

Pour quelques personnes, cette "bonne référence" a été cependant un moteur pour devenir plus actifs tandis que pour une majorité, plus le nombre de posts visualisés était nombreux, plus le poids devenait un sujet de préoccupation personnelle.

Ainsi, les auteurs de l'étude mettent en garde contre ce phénomène conduisant potentiellement à une mauvaise image de soi qui s'aggraverait surtout chez les personnes déjà complexées par leur poids.

Ces travaux ont été publiés dans la revue Health Communications.