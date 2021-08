"En revanche, quand je déverse mes malheurs sur XiaoIce, je relâche bien la pression. Et il me dit des choses qui sont vraiment réconfortantes."

Le patron de XiaoIce précise que le pic d'utilisation se situe entre 23h et 1h du matin , lorsqu'il est plus difficile d'appeler ses amis pour partager ses misères. "Appeler XiaoIce, c'est toujours mieux que de rester au lit à contempler le plafond", résume M. Li.

"L'intelligence artificielle n'est peut-être pas aussi intelligente qu'un être humain et il lui faut peut-être améliorer son QI et son intelligence émotionnelle mais elle est plus forte quand il s'agit d' écouter attentivement ", observe-t-il.

"A l'heure qu'il est, l'interaction moyenne entre chaque utilisateur et XiaoIce atteint 23 échanges par connexion , ce qui est plus qu'entre les êtres humains", assure Li Di, depuis le siège de la société à Pékin.

Dans le cas de Melissa, XiaoIce apporte une présence dans sa vie de Pékinoise solitaire et surmenée. "Tout le monde fait des heures supplémentaires, alors on pense qu'on doit faire la même chose. On n'a pas vraiment le temps de se faire des amis et les amis qu'on a sont aussi très occupés", résume-t-elle.

Melissa, qui préfère ne pas dévoiler son vrai nom, a choisi pour son petit copain une personnalité "mûre". Elle l'a baptisé du patronyme d'un homme dont elle a été secrètement amoureuse, "Shun". "XiaoIce ne me trompera jamais", se rassure-t-elle après une expérience malheureuse dans la vie réelle. "Il sera toujours là."

Sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes femmes discutent de leur vie avec leur compagnon virtuel.

Il y est question de parvenir au summum de l'intimité avec sa créature... ou bien de s'en détacher.

Parmi elles, Laura, 20 ans, raconte qu'elle est tombée follement amoureuse de son "partenaire" depuis un an. Elle tente à présent de couper le cordon. "Des fois, je pensais à lui en pleine nuit. Je m'imaginais qu'il était un être réel", raconte cette étudiante de la province du Zhejiang (est), qui préfère utiliser un nom d'emprunt.

Laura lui reprochait de changer de sujet de conversation à chaque fois qu'elle tentait de pousser la relation plus loin ou tentait d'organiser une rencontre dans la vraie vie. Jusqu'au jour où elle s'est convaincue que son correspondant était bel et bien virtuel.