Il raconte les abus dont il a été témoin lors d'une immersion dans le monde du porno

Pendant un an, le journaliste Robin d’Angelo a infiltré le milieu du porno amateur français. Il publie aujourd'hui un livre, “Judy, Lola, Sofia et moi“ aux éditions Goutte d’or, dans lequel il dénonce notamment les abus de cette industrie auprès des actrices. Brut s’est entretenu avec lui.

Dans le monde du porno amateur, les actrices n’ont pas toujours le droit de dire non. Voici l’une des choses qu’a découvertes le journaliste Robin d’Angelo lors de son immersion dans cette industrie. Pour Brut, il revient sur des scènes auxquelles il a assisté.

"Tu crois qu’une patineuse artistique, elle ne se fait jamais mal à la cheville?"

Le journaliste explique notamment avoir été témoin de pressions psychologiques sur les actrices de la part des producteurs de ces films. "J’assiste à une scène de sodomie où l’actrice demande au producteur d’arrêter […] le producteur insiste, elle redit non et le producteur, finalement, lui dit cette phrase que j’ai trouvée assez parlante: 'Tu crois qu’une patineuse artistique, elle ne se fait jamais mal à la cheville?'" Une métaphore assez symbolique qui démontre les pressions et les excès dont sont trop souvent victimes les actrices.

Pire, Robin d’Angelo raconte avoir été témoin de scènes brutales dont les actrices n’avaient pas été mises au courant. "Le producteur vient me voir et me dit: 'Moi la fille, elle sait grosso modo ce que je fais mais je ne lui précise pas vraiment les pratiques qu’on va faire'."

Un sujet trop souvent passé sous silence

Le journaliste déplore que "les pouvoirs publics, les journalistes ou même les médias" ne s’intéressent pas à ce problème. Il précise: "Dès qu’ils vont s’intéresser à ce porno […] ça va être : 'Il faut absolument empêcher les mineurs de voir ça. Après, comment ça marche à l’intérieur, nous, on s’en fiche’ […] et ça empêche de s’intéresser à l’autre sujet qui est celui des conditions de tournage, des conditions de travail de ces femmes".