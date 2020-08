Il n'y a pas de "gène gay", confirme la plus grande étude ADN jamais réalisée

C'est la conclusion d'une analyse réalisée en 2019 sur un demi-million de profils ADN par un groupe de chercheurs en Europe et aux Etats-Unis et qui vise à enterrer l'idée née dans les années 1990 qu'il existe un "gène gay" aussi prévisible que ce qui existe pour la couleur des yeux. "Il est de facto impossible de prédire l'orientation sexuelle d'une personne d'après son génome", dit Ben Neale.

Comme être petit ou grand, ou plus ou moins intelligent, aimer les hommes ou les femmes n'est pas défini par un seul gène, mais par de multiples régions du génome et, comme tout caractère humain complexe, par d'insaisissables facteurs non génétiques.

Loin des certitudes des décennies passées

Au début de la génétique, en 1993, une étude sur 40 familles avait cru identifier un lieu unique, le gène Xq28, définissant l'orientation sexuelle. La nouvelle analyse réfute ce modèle simpliste.

Un chiffre produit par cette étude est susceptible de créer la confusion. Les chercheurs estiment que "8 à 25%" des différences d'orientation sexuelle dans la population testée sont dues à des variations génétiques. Mais ce chiffre est un concept statistique concernant une population et ne signifie pas que 25% de l'orientation d'une personne dépend de ses gènes.

Un autre résultat remet en cause l'idée que l'orientation sexuelle serait un continuum, selon l'échelle dite de Kinsey, du nom du biologiste américain qui l'a définie en 1948 : de 100% homosexuel à 100% hétérosexuel, en passant par bisexuel. "Supposer que plus on est attiré par quelqu'un du même sexe, moins on est attiré par l'autre sexe est une simplification excessive", affirment les chercheurs, après avoir comparé les marqueurs génétiques influant sur le nombre de partenaires de chaque sexe.