Honorine Crosnier se confie sans détour sur l'accouchement

On ne dit pas toute la vérité aux femmes sur l'accouchement... C'est ce que pense Honorine Crosnier, auteur du livre "La vérité sur l'accouchement et... sur la suite". Elle raconte comment elle l'a vécu. Sans tabou.

Une parole pas assez libérée

Honorine Crosnier regrette qu’on ne dise pas tout sur l’accouchement. Elle estime que certains détails pourtant gênants, ne sont pas évoqués en amont. “Je crois que la parole est assez peu libérée“, estime-t-elle.

“Je crois qu’on a peur de s’inscrire dans cette espèce de honte que ce serait de ne pas être une femme valable“, poursuit Honorine.

“On a l’impression qu’on est un peu seule avec notre petite misère“. Toutefois, Honorine Crosnier n’oublie pas de souligner que ces détails peu “encourageants“ sont vite oubliés. “On ne se souvient que des jolies choses“, explique-t-elle.

“C’est quand même quelque chose“

Sur le retour à la maison, Honorine Crosnier ne pèse pas ses mots non plus. En effet, elle n’a pas peur de rappeler que cela est un grand bouleversement dans la vie d’une femme. “C’est quand même quelque chose quoi d’avoir un enfant qui sort de son corps“.

De plus, cette maman rappelle qu’accouchement n’est pas forcément synonyme de cris et de larmes. Au contraire, il y a même une forme de silence qui règne, un silence “qui sous-entend de la concentration, le sérieux, la respiration“, explique-t-elle.

Pour finir, Honorine Crosnier est catégorique : il faut éviter voire fuir les forums en tout genre ! “Il faut lâcher Internet, Doctissimo, les forums et tout ça“. “L’instinct vaut mille conseils“, conclut la jeune femme.