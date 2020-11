"Harmony Square", un jeu pour nous "vacciner" contre les fake news.

Dans la peau d'un "chef de la désinformation"

Baptisé "Harmony Square", le jeu en ligne développé par les chercheurs de l'université de Cambridge invite à endosser le rôle de "chef de la désinformation" afin d'essayer de saboter les élections d'une "petite ville paisible où les citoyens sont obsédés par la démocratie". Propos diffamatoires sur un candidat politique, "trolling", site d'informations douteux destiné à attaquer le présentateur de la télévision locale... Tous les coups sont permis.

Au cours de la partie, qui se déroule en quatre niveaux, les joueurs sont exposés à des techniques couramment utilisées par les promoteurs de fake news pour semer le doute dans les esprits.

Le but recherché est que ces méthodes agissent comme des "vaccins psychologiques" sur les joueurs, afin de leur permettre de repérer plus facilement les stratégies de désinformation à l'avenir.

"Le jeu en lui-même est rapide, facile et ironique mais l'apprentissage par l'expérience qui le sous-tend signifie que les gens sont plus susceptibles de repérer les fausses informations et moins susceptibles de les partager, la prochaine fois qu'ils se connecteront à Facebook ou YouTube", estime le Dr Jon Roozenbeek, psychologue à Cambridge et auteur principal de l'étude.

Pour tester l'efficacité de Harmony Square, un groupe de 681 personnes a accepté d'y jouer ainsi que d'évaluer, avant et après la partie, la fiabilité d'informations diffusées sur les réseaux sociaux. Certaines étaient avérées, d'autres - spécifiquement inventées pour l'étude - étaient fausses. L'expérience a également inclus un groupe témoin de participants qui n'a pas joué à Harmony Square mais au célèbre jeu "Tetris".