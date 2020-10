Halloween : pourquoi aimons-nous avoir peur ?

Cette frontière entre le plaisir et expérience stressante peut varier d'une personne à l'autre et n'est donc pas toujours facile à établir. "Si les gens n'ont pas assez peur, ils apprécient moins l'attraction, et la même chose se produit s'ils ont trop peur", observe le chercheur principal de l'étude Marc Malmdorf Andersen, qui parle de "peur récréative" pour décrire ce phénomène.

Le palmarès des films les plus effrayants

Quelques jours plus tôt, le comparateur en ligne britannique Broadbandchoices a analysé les réactions de 50 personnes ayant visionné plus de 120 heures des meilleurs films d'horreur. Là aussi, les participants étaient équipés d'un moniteur de fréquence cardiaque destiné à mesurer leurs réactions.

Le but de l'expérience était toutefois totalement différent puisqu'il s'agissait ici de déterminer quelle œuvre du septième art était la plus susceptible de faire battre le cœur (au sens propre) des participants. Le film "Sinister" (Scott Derrickson, 2012) remporte la palme, suivi d'"Insidious" (James Wan, 2010) et de "The Conjuring" (James Wan, 2013).