Femmes au volant, clichés au tournant !

Les femmes doivent encore affronter un certain nombre de préjugés dans de nombreux domaines. La conduite ne fait pas exception.

L'expression " femme au volant, mort au tournant " n'a bien entendu pas lieu d'être et pourtant, il subsiste en 2018 quelques réflexes qui témoignent, consciemment ou non, d'un certain sexisme. Ce que prouve la dernière enquête de Minute-Auto réalisée en janvier-février auprès de plus de 2100 femmes tulaires du permis de conduire.

Les paroles s'envolent... et restent !

Justement, en parlant de l'expression " femme au volant, mort au tournant ", est-elle encore prononcée par des conducteurs du prétendu " sexe fort " ? Tout à fait et pas qu'un peu, puisque 79% des conductrices ont rapporté avoir entendu la dite phrase de la part d'autres automobilistes !

En fait, de manière générale, les femmes ont fréquemment droit à une mauvaise conduite des hommes, au sens figuré du terme. Plus des trois quarts des conductrices concernées se sont faites insulter par le sexe opposé au volant. Et dans près de deux tiers des cas, l'injure en question faisait référence au caractère féminin du conducteur...

Certes, 34% des conductrices seulement se sentent touchées par ces remarques désobligeantes. Mais qu'elles soient aussi nombreuses et fréquentes souligne bien un problème...

Des femmes qui roulent des mécaniques ?

Il faut tordre le cou au cliché de la femme peu concernée par la mécanique. Elles sont une majorité (59%) à savoir changer une roue en cas de pépin à ce niveau, si bien qu'elles ne sont qu'un tiers à redouter cette éventualité. Elles ont d'autant moins peur quant à la panne : seules 26% des interrogées avouent craindre ce coup. Autrement dit, elles sauront quoi faire si besoin !

A propos de l'enquête

Enquête réalisée en Janvier et Février 2018 par http://Minute-Auto.fr, sur un panel de 2132 femmes en couple tulaires du permis de conduire âgées de 20 à 65 ans.