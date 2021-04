Faut-il sourire pour être heureux ?

Des chercheurs de l'université du Tennessee ont réalisé en 2019 une méta-analyse pour tenter de répondre à une question sur laquelle les scientifiques se penchent depuis plus de 30 ans.

Une étude menée en 1988 avait conclu que le fait de sourire augmentait significativement les sensations de bien-être psychologique. Mais une étude publiée en 2016 mettait en doute cette théorie. Dix-sept laboratoires avaient reproduit la même méthodologie que celle utilisée dans l'étude de 1988 sur un échantillon de près de 1.900 étudiants. Les résultats obtenus n'ont pas permis de confirmer les affirmations exposées 28 ans plus tôt.

Souriez, vous vous sentirez - un peu - mieux !

Les travaux de 2019 s'appuient sur 50 années de recherches. "Le bon sens nous dit que nous pouvons nous sentir un peu plus heureux grâce à un simple sourire. Mais les psychologues sont en désaccord sur cette idée depuis plus de 100 ans. Ils testent cette idée depuis le début des années 70, alors nous voulions examiner toutes les preuves", précise Nicholas Coles, doctorant en psychologie sociale à l'Université du Tennessee et chercheur principal de l'étude.

Cette méta-analyse compile des informations issues de 138 études réalisées sur plus de 11.000 participants originaires du monde entier.

Les résultats ont montré que les expressions faciales ont un léger impact sur ce que nous ressentons.

Sourire pourrait procurer un petit sentiment de joie, de la même façon que grincer des dents ou froncer les sourcils favoriserait les émotions négatives telles que la colère ou la tristesse.