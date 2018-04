Faire une sieste au travail contribue à prévenir le burn-out

Un sommeil réparateur rend les employés plus productifs et les protège du risque de burn-out. Une enquête en Belgique réalisée par la startup Sleepability auprès de 100 personnes révèle que deux personnes sur trois pensent que leur employeur devrait pouvoir les aider à trouver une saine hygiène de sommeil.

Selon une enquête récente, créée par la start-up Sleepability, 67% des personnes interrogées pensent que leur employeur aurait la possibilité de les aider à trouver une hygiène de sommeil plus saine. Plus de la moitié des participants aimeraient faire une sieste au travail, alors que seulement 3% la font régulièrement. C’est le regard des collègues qui empêche souvent les gens de faire une sieste au travail. Seulement 3% d’entre eux seraient contrariés de voir leurs collègues s’accorder 20 minutes de repos pour retrouver de l'énergie.

" Le manque de sommeil est insidieux et a un impact très grave non seulement sur la rentabilité au travail, mais aussi sur la santé physique et mentale des employés, ainsi que sur leurs relations professionnelles et personnelles. "