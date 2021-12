Faire des compliments, la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, même les Kardashian s’y mettent !

Voilà une tendance feel good ! Sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok, faire des compliments à des inconnus est devenu une véritable tendance, accueillie à bras ouverts par les internautes. Si la haine en ligne est toujours le fléau des réseaux sociaux – Lena Situations a récemment fermé son compte sur Twitter – cette nouvelle mode enfin positive attire de plus en plus d’adeptes.

De plus en plus de créateurs veulent diffuser des messages d’espoir et booster l’estime de personnes qu’ils ne connaissent pas. Un mouvement qui prend enfin de l’ampleur et ça marche ! Même des célébrités comme Kim Kardashian West s’y mettent.

Sur TikTok, leurs vidéos virales peuvent atteindre plus de 50,9 millions de vues, preuve que le monde a besoin de plus d’amour et de douceur ?

Sur TikTok, le mouvement a dépassé les frontières. De nombreux créateurs publient des vidéos d’eux, parcourant les rues en voiture, et distribuant des compliments de façon aléatoire aux personnes marchant dans la rue. Des rencontres qui donnent le sourire aussi bien aux piétons qu’aux utilisateurs du réseau social : "Quand la dame à la fin a commencé à les complimenter, la gentillesse est contagieuse !!", a commenté un internaute sous une vidéo du compte @lalalandkindcafe . Un commentaire qui a été liké plus de 408.400 fois. "Je suis la 3e personne et j’étais juste en train de scroller, c’est si gentil, elle a vraiment fait ma journée", a commenté l’une des personnes ayant reçu un compliment dans ladite vidéo. µ

wait til the end. she said “DRIVE BY ANYTIME” ???????? / drive-by kindness ep.36 #drivebykindness #spreadkindness #spreadlove #bekind #fyp

"Un endroit où la bienveillance est prioritaire. Si nous pouvons avoir un impact positif sur tous les êtres humains qui franchissent nos portes, la gentillesse se répandra comme une traînée de poudre. Plus nous ouvrons de magasins, plus nous touchons de personnes, plus nous pouvons prouver que la gentillesse est la voie à suivre. Les gens avant les bénéfices", indiquent-ils sur leur site officiel .

Le compte @lalalandkindcafe a rassemblé plus de 4,1 millions d’abonnés sur TikTok avec sa mission de propager et normaliser la gentillesse. Derrière ces vidéos devenues virales, l’ouverture de salons de thé ou plutôt de cafés baptisés "LaLaLand Café" au Texas et en Californie, avec comme objectif : employer des personnes placées dans des familles d’accueil pour les aider à mieux s’insérer dans la société :

“I always smile” ???????? the guy at the end made our day / drive-by kindness ep.17 #drivebykindness #spreadkindness #spreadlove #bekind #fyp #dallas

Les hashtags #BeKind et #SpreadLove rassemblent respectivement jusqu’à présent plus de 14,6 et 10,6 milliards de vues sur TikTok. Un succès notamment booster par le partenariat entre TikTok et la fondation de Lady Gaga "Born This Way" à travers le hashtag #BeKind.

"Nous pourrions tous avoir besoin d’un peu de gentillesse, alors qu’il s’agisse de faire quelque chose pour un ami ou de soutenir votre famille, #BeKind. Nous nous associons à la fondation Born This Way de Lady Gaga pour célébrer notre communauté et la manière dont nous nous soutenons les uns les autres, alors tout au long de ce mois, montrez votre engagement et aidez à construire un monde plus gentil et plus courageux où chacun peut être lui-même authentique", peut-on lire sur la page dédiée au hashtag #bekind.