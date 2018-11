Existe-t-il un lien entre suicide et génétique?

Des chercheurs américains de l'Utah ont identifié quatre mutations de gènes qui pourraient être responsables des suicides.

De précédentes études ont déjà prouvé qu'il existe des risques génétiques accrus associés au suicide. Ainsi, au sein d'une même famille, si une personne se suicide, il existe un risque pour que d'autres membres éprouvent également des envies suicidaires, à cause d'une transmission génétique.





L'étude de l'université de l'Utah aux Etats-Unis pousse les recherches plus loin puisqu'elle a découvert que quatre modifications de certains gènes, nommés SP110, AGBL2, SUCLA2 et APH1B, étaient plus fréquentes chez les individus qui se sont suicidés que chez d'autres personnes.



Pour découvrir ces quatre variantes de gènes, les chercheurs ont analysé un échantillon de 1.600 ADN de personnes qui se sont suicidées dans l'Utah. L'équipe a ensuite comparé ces ADN à ceux d'une partie de la population de l'Utah. Ce sont en tout 8 millions d'ADN qui ont été analysés. Les personnes issues de familles ayant un risque de suicide ont été identifiées pour ne pas biaiser les résultats.

Ces recherches représentent une avancée majeure pour les personnes à haut risque de passage à l'acte puisqu'elles pourraient permettre la création de nouveaux traitements plus spécifiques.

Au-delà de ces quatre mutations de gène clairement définies et identifiées comme ayant un lien avec le suicide et les pensées suicidaires, les chercheurs ont identifié 207 gènes comme ayant un lien potentiel avec le suicide et méritant une analyse plus poussée.

Parmi ces 207 gènes, 15 sont également associés à des inflammations, apportant de nouvelles informations permettant de faire un lien entre inflammations et santé mentale.



D'après les chercheurs, il existe effectivement plusieurs mutations de gènes qui impactent sur les idées suicidaires. Malgré tout, de nombreux facteurs environnementaux vont également modifier ce risque.