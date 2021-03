Existe-t-il (toujours) une zone de confort ?

La zone de confort est définie comme un endroit sans anxiété. Souvent associée au monde du travail, on la retrouve aussi dans la vie privée. Avec l'apparition du Covid-19, les habitudes sont chamboulées et de nouveaux réflexes sont à prendre. Mais ce changement peut être difficile pour une frange de la population.

La crise sanitaire a fracassé nos repères habituels

L'apparition du télétravail aurait pu être la définition même de la zone de confort, du moins au sens géographique du terme. Pourtant, "passer 7 heures assis devant son bureau et devoir se sur-adapter aux nouvelles techniques de communication peut engendrer du stress, de l'angoisse mais aussi une fatigue qui s'installe et ne disparaît pas", précise le coach de vie.

Ce sentiment peut s'aggraver par le contexte lié à la pandémie.

Le risque est alors de somatiser ses angoisses, c'est-à-dire développer des douleurs physiques et laisser le mal-être s'installer.

Pourtant, ce n'est pas la première fois, ces dernières années, que l'on se sent menacé. "Après les attentats, on s'était rassemblé, on avait créé, on avait du lien, de l'émotion. Avec la crise du Covid-19, on a manqué de résilience", constate le professionnel.