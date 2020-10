Elle milite aussi pour Room to Read , une ONG internationale de promotion de l’éducation auprès des jeunes filles de pays en voie de développement.

Elle a fini dans les 5 premières au concours mondial de Miss Univers et est la première femme issue d’une ethnie minoritaire à avoir représenté le Vietnam à cette compétition.

H’Hen avait d’autres projets : "J’aimais la compétition et j’adorais étudier. Et j’avais beaucoup de rêves", explique la jeune femme de 28 ans, élue Miss Vietnam 2017.

Issue de la minorité Ede , dans les hauts plateaux du Vietnam, H’Hen n’avait que 14 ans lorsque sa mère, agricultrice, lui a dit qu’il était temps de penser au mariage. "L’idée d’épouser un homme était effrayante. A l’époque, j’aimais nager, dévaler les pentes et jouer dans la forêt", raconte-t-elle.

Ex-Miss Vietnam : "Sois belle et tais-toi", très peu pour elle - © NHAC NGUYEN - AFP

Les combats d’une reine du glamour pour la liberté des filles

Ex-Miss Vietnam : "Sois belle et tais-toi", très peu pour elle - © Roy Rochlin - Getty Images

Au Vietnam, le mariage est interdit avant 18 ans mais selon l’Unicef, une fille sur dix est déjà mariée à cet âge-là. Un chiffre qui double chez certains groupes ethniques.

La peau foncée de son ethnie a aussi été un terrain de lutte pour H’Hen, la blancheur de peau étant perçue comme un canon de beauté dans toute l’Asie. Dès son jeune âge, sa mère a essayé de la convaincre d’utiliser des produits de blanchiment. "J’ai refusé et je me suis enfuie", se souvient H’Hen.

Mes amies "achetaient souvent de la crème qui rendait leur visage extrêmement blanc… Mais je ne voulais pas être comme elles".

Une décennie plus tard, H’Hen mène la grande vie à Hô Chi Minh-Ville, fréquentant les palaces et conseillant les autres reines de beauté sur leurs tenues.

Ses débuts dans la capitale économique du Vietnam ont été moins glamours. Elle a travaillé comme femme de ménage pour financer son école de management. Sa famille a finalement soutenu ses ambitions : "Ma mère a commencé à économiser de l’argent pour mon éducation. C’était un énorme sacrifice. Je pense que mes six frères et sœurs se sont parfois privés de nourriture pour moi, et ont reçu moins de cadeaux".