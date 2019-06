Eviter d'être trop méfiant en couple

On doute parfois des sentiments du conjoint, à tort ou à raison, et on finit par en souffrir seul et en silence. On n'ose pas en parler et l'incompréhension règne. Comment éviter le doute qui s'installe en couple et le dépasser ?

Dites-vous bien que la base de toute relation de couple est la communication. Vous êtes invité(e) à discuter avec votre partenaire pour dissiper, justement, chaque doute et mettre les choses au clair. Chassez ce doute en laissant s'exprimer votre partenaire. Essayez de comprendre son attitude.

Faire le point est fondamental pour aller de l'avant. N'y allez pas par quatre chemins, et surtout ne tournez pas autour du pot, exposez clairement et en toute franchise votre doute et vos craintes à votre partenaire.

L'objectif est de trouver les réponses et les solutions aux questions qui vous tracasse, et non d'envenimer les choses et d'arriver au conflit. La confiance est une condition primordiale au sein du couple ; arrêtez de vouloir contrôler systématiquement les moindres faits et gestes de votre moitié, abstenez-vous de le questionner à tout bout de champ.