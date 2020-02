Être un couple ennuyeux serait signe de longévité dans la relation

Etre en relation est parfois difficile et, une fois la phase de lune de miel (dont la longueur dépend de chaque couple) passée, on se retrouve plus souvent sur le canapé pour regarder la télé plutôt que pour faire autre chose.

Selon l’auteur du petit livre orange qui défraye la chronique depuis quelques mois (L’art subtil de n’en avoir rien à fou***), être un couple "ennuyeux" serait en fait la clé d’une relation longue et réussie.

Mark Mason explique son idée à Business Insider : "Cela peut vous sembler vraiment bizarre, mais si vous réfléchissez à un couple de 80 ans vraiment heureux, la raison pour laquelle ils sont ensemble depuis si longtemps, ce n’est pas parce qu’ils ont pris des jets privés ou qu’ils ont eu de folles vacances qu’ils ont montrées sur Instagram.

C’est parce qu’ils ont pu être ennuyeux ensemble. Ils peuvent passer année après année, assis à la maison, à parler des trucs ennuyeux récurrents, à regarder la télévision, à regarder des films, à préparer le dîner, et tout s’est bien passé.

Il n’y avait rien d’excitant, il n’y a rien qui explose, il n’y a pas de drame ni d'assiettes qui volent."

Selon lui, de nombreux couples se brisent à cause de la pression de devoir paraître parfait sur les réseaux sociaux. Il ajoute qu’embrasser l’ennui "devait redevenir normal" parce qu’il n’y a pas de mal à être heureux simplement et de manière non photogénique.

On se fait une petite soirée télé la prochaine fois ?