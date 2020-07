Être marié ne rendrait pas beaucoup plus heureux qu’être célibataire, selon une étude

Une nouvelle étude américaine a révélé que les personnes mariées depuis des années ne sont pas beaucoup plus heureuses que celles qui ont été longtemps célibataires.

La nouvelle étude menée par des chercheurs de la Michigan State University a suivi 7532 personnes âgées de 18 à 60 ans pour voir qui déclare être le plus heureux.

Parmi les participants, 79% ont été mariés toute leur vie, la majorité dans un seul mariage ; 8% ont toujours été célibataires ou ont passé la majeure partie de leur vie célibataires ; et 13% variaient entre être dans une relation, être célibataire, divorcer, se remarier ou être veuf.

Très légèrement plus heureux en étant mariés

Après avoir demandé aux participants d’évaluer leur niveau de bonheur global plus tard dans leur vie, les chercheurs ont constaté que bien que les personnes mariées aient déclaré être légèrement plus heureuses, elles n’étaient pas significativement plus heureuses que celles qui étaient célibataires.

Ceux qui ont été mariés pendant la plus grande partie de leur vie ont évalué leur bonheur à 4 sur 5, tandis que ceux qui avaient été célibataires pendant la majeure partie de leur vie ont une moyenne de 3,82 et ceux qui avaient une histoire relationnelle variée atteignaient 3,7.

Ces nouvelles découvertes, publiées dans le Journal of Positive Psychology, suggèrent qu’être marié ne vous rend pas nécessairement beaucoup plus heureux. Les chercheurs ont noté que les recherches précédentes avaient tendance à examiner l’effet de l’état matrimonial à un moment donné ou sur une période relativement courte, alors que cette étude est l’une des premières à s’intéresser aux niveaux de bonheur des gens à la fin de leur vie pour voir quel effet leur statut relationnel a eu sur leur bien-être au fil du temps.

"Les gens pensent souvent qu’ils doivent être mariés pour être heureux, alors nous avons posé la question : 'Est-ce que les gens ont besoin d’être dans une relation pour être heureux ? Vivre célibataire toute sa vie rend-il malheureux ? Et si vous étiez marié mais que cela n’a pas fonctionné?", a déclaré le co-auteur, le Dr William Chopik.

"Il s’avère que baser votre bonheur sur le mariage n’est pas une valeur sûre."

"Quand il s’agit de bonheur, que quelqu’un soit en couple ou non, c’est rarement toute l’histoire", a-t-il ajouté. "Les gens peuvent certainement être dans des relations malheureuses, et les célibataires tirent du plaisir de toutes sortes d’autres aspects de leur vie, comme leurs amitiés, leurs passe-temps et leur travail. Rétrospectivement, si l’objectif est de trouver le bonheur, il semble un peu ridicule que les gens mettent tellement de valeur dans les relations amoureuses."

Chopik et la co-auteure Mariah Purol ont également déclaré que si vous n’êtes pas déjà heureux au départ, vous marier ne changera probablement pas radicalement la situation. "Si vous pouvez trouver le bonheur et l’épanouissement en tant que personne seule, vous vous accrocherez probablement à ce bonheur – que vous ayez une bague au doigt ou non" a déclaré Purol.