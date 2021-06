Êtes-vous victime de "travel porn" sans le savoir ?

Avant, il y avait les soirées diaporama, où vous vous coltiniez l’intégral des vacances de Gérald et Michelle, vos voisins de palier. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, tout le monde poste ses photos en ligne. Sauf que depuis Instagram, c’est un peu la soirée diapo permanente , matin, midi et soir, week-end compris. Et la tendance du travel pron qui consiste à poster ou regarder en masse des photos sublimées par une mise en scène ou par un filtre n’est pas sans danger.

Poster des photos retravaillées en permanence peut avoir des conséquences sur votre identité. À force de vous concentrer sur la présentation de l’expérience, plus que l’expérience elle-même , vous mettez une distance entre ce que vous devriez être en train de vivre et vous-même. Vous érigez entre votre ressenti et la réalité une pellicule, comme si chaque sensation, chaque émotion devait être immortalisée ou transformée plutôt que vécue.

DIl se peut qu’au-delà des paysages, vous ayez envie de mettre votre corps en valeur. Si votre intention est de susciter du désir, il est possible que vous adoptiez des attitudes sexualisées pour provoquer l’attention et l’action (via les likes) de vos amis et/ou followers. Et tel un gros burger dégoulinant de graisse, assorti du hashtag "foodporn", vous tombez sans le vouloir dans le "travelporn".

La débauche de clichés touristiques et/ou physiques, dont vous inondez les réseaux peut aussi créer l’indigestion sous forme d’envie ou de jalousie. Car, plutôt que de partager une expérience, vous érigez là aussi une barrière : d’un côté ceux qui peuvent voyager et se payer une vie de rêve et d’un autre côté, le commun des mortels. Et plutôt que vous faire des "friends", vous vous mettez tout le monde à dos…