Et si vous testiez votre créativité grâce à un outil mis en ligne par Harvard ?

La méthode, testée sur plus de 9.000 personnes venant de 98 pays, est à réaliser en ligne sur le site www.datcreativity.com . La règle est simple mais nécessite de se creuser la tête : choisir dix mots les plus différents possible les uns des autres.

Ce test a pour but de mesurer notre "pensée divergente" via notre créativité verbale. Qu'est-ce que la tâche d'association divergente ? C'est "une mesure rapide de la créativité verbale et de la pensée divergente, la capacité de générer des solutions diverses à des problèmes ouverts", expliquent les chercheurs.

"Les personnes les plus créatives ont tendance à générer des mots qui ont de plus grandes distances entre eux."

Pour mesurer la distance entre les mots, les chercheurs se basent sur le Common Crawl, qui analyse les mots recherchés sur le web. Un algorithme calcule la distance entre les mots. Par exemple, ils remarquent que "chien" et "chat" sont souvent utilisés ensemble tandis que "chat" et "livre" sont éloignés. "Le score total est simplement la moyenne de ces distances de mots : des distances plus grandes donnent un score plus élevé."