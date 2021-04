Et si le bonheur s'apprenait à l'université ?

Et ça marche. Ce cours de "science du bonheur" aurait été bénéfique pour la santé mentale des étudiants.

Se sentir heureux peut s'avérer particulièrement ardu, surtout en ces temps de Covid-19. Une nouvelle étude de l'université de Bristol démontre que l'on peut atteindre cet état de satisfaction... si on se donne la peine de l'étudier comme n'importe quelle autre matière académique.

La "science du bonheur", avec théorie et exercices pratiques

Comment être heureux ? Si la question prend une ampleur particulière depuis le début de la pandémie, elle est au cœur des préoccupations des professeurs de l'université de Bristol depuis 2018. A l'époque, l'université lançait un cours consacré à la "science du bonheur" en réponse à une augmentation inquiétante des problèmes de santé mentale chez les étudiants britanniques.

Ce module, inspiré d'un cours dispensé à l'université américaine Yale, comporte deux volets, l'un théorique, l'autre pratique. Les étudiants assistent à des cours sur la psychologie et la neuroscience du bonheur mais doivent également accomplir des tâches susceptibles de les rendre plus heureux comme discuter avec un inconnu, écrire une lettre de remerciement et participer à des "Happiness hubs" ("Réunions du bonheur"). A l'issue de la formation, ils reçoivent 20 crédits académiques, soit un sixième de ce dont ils ont besoin pour valider leur première année.