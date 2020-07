Et si la musique des années secondaires s'avérait réellement déterminante pour le reste de la vie ?

La musique que l'on écoute entre les âges de 10 et 30 ans nous marquerait réellement à vie, selon les chercheurs.

L'étude, publiée dans la revue Quarterly Journal of Experimental Psychology par des équipes de l'Université de Westminster et la City University de Londres, s'appuie sur des données recueillies par le célèbre programme de BBC Radio 4, "Desert Islands Discs". Des personnalités doivent y citer les huit enregistrements qu'ils emporteraient sur une île déserte.