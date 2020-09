Et si l'intelligence artificielle encourageait les internautes à être plus bienveillants ?

Cette étude , menée par OpenWeb et Perspective API, s'est intéressée à 400.000 commentaires postés par 50.000 utilisateurs sur des sites tels que AOL, Salon, Newsweek, RT et Sky Sports.

Les commentaires haineux font légion sur les réseaux sociaux et ce, malgré les efforts répétés de Facebook, Twitter, Reddit et YouTube pour les modérer. Des chercheurs de la plateforme OpenWeb se sont, eux, tournés vers l'intelligence artificielle pour modérer les commentaires des internautes avant même qu'ils ne soient postés. Une méthode qui porte ses fruits, puisqu'un tiers des internautes ont modifié leur commentaire après avoir vu apparaître une bannière d'avertissement.

1 internaute sur 3 modifie son message offensant sur les conseils d'un algorithme modérateur

Certains d'entre eux ont vu apparaître une bannière d'avertissement au moment où ils s'apprêtaient à poster un message potentiellement insultant ou qui violait les règles d'utilisation du site qu'ils utilisaient.

Au lieu de rejeter automatiquement le commentaire, un algorithme de modération invitait alors l'utilisateur à reformuler ses propos : "Faisons en sorte que cette conversation soit courtoise. Veuillez supprimer tout langage inapproprié dans votre commentaire" ou "Certains membres de notre communauté pourraient trouver votre commentaire offensant. Et si vous le réécriviez ?".

Face à ces recommandations, un tiers des internautes (34%) ont immédiatement modifié leur commentaire alors que 36% ont préféré le poster et encourir le risque de le voir être supprimé par l'algorithme modérateur. Plus étonnant, les modifications apportées par les internautes ne rendent pas forcément leurs commentaires plus cordiaux et bienveillants.