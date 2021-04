Estime de soi, posture : comment la pandémie a bouleversé notre relation au corps.

La confiance en soi est-elle la nouvelle victime collatérale de la pandémie de Covid-19 ? Une étude américaine révèle que le confinement et le télétravail ont considérablement impacté la façon dont nous percevons notre corps et ont contribué à ébranler notre estime de soi.

Estime de soi et crise sanitaire ne font visiblement pas bon ménage. On sait déjà que la pandémie mondiale a fortement impacté la santé mentale de la population mondiale mais on apprend désormais qu'elle a également participé à transformer le reflet que l'on a de soi dans un miroir.

Plus de la moitié des Américains (51%) déclarent que la pandémie a eu un impact négatif sur la façon dont ils perçoivent aujourd'hui leur corps, révèle une étude réalisée par OnePoll pour Massage Envy.